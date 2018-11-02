Более 50 американских компаний попросили Трампа пересмотреть понятие "пол"

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Отмечается, что юридическое определение пола является дискриминационным и может нанести вред сотрудникам

Более 50 американских компаний, в том числе Google, Apple, Facebook и Uber, направили президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу открытое письмо, в котором выступили против юридического закрепления гендерной принадлежности граждан. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В частности, в письме компаний к Трампу указывается, что они выступают "против любых административных или законодательных попыток размыть систему защиты трансгендеров путем переосмысления существующих норм и законов".

Американские компании уверены, что юридическое определение пола является дискриминационным и может нанести вред сотрудникам.

В письме подчеркивается, что в компаниях работают "миллионы людей в Америке, которые называют себя трансгендерами".

Напомним, в Нидерландах впервые в истории страны гражданину выдали гендерно-нейтральный паспорт.

Недавно Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект о введении третьего, неопределенного пола X. По новому закону теперь в свидетельстве о рождении можно указать мужскую, женскую или неопределенную пол.