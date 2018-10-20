В Нидерландах выдали первый паспорт с нейтральным гендером

Фото: паспорт Нидерландов (GETTY IMAGES)

Женщина, которая родилась мужчиной и сменила пол, добилась через суд гендерно-нейтральной отметки в паспорте

В Нидерландах впервые в истории страны гражданину выдали гендерно-нейтральный паспорт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что такой документ получила 57-летняя Леон Зеегерс. Она родилась биологическим мужчиной, однако в 2001 году прошла операцию по смене пола. Теперь Зеегерс считает себя интерсексуалом.

Выдачи паспорта с гендерным значком "Х" вместо мужского "М" или женского "V" Зеегерс добилась через суд. Ее требование суд удовлетворил и решил, что отказ регистрировать человека как гендерно-нейтрального нарушает "право на частную жизнь, самоидентификацию и автономию личности".

По данным BBC, около 4% граждан Нидерландов не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

Напомним, недавно Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект о введении третьего, неопределенного пола X. По новому закону теперь в свидетельстве о рождении можно указать мужскую, женскую или неопределенную пол. Де Блазио отметил, что таким образом каждый сможет сам определить свой пол и гендер в свидетельстве о рождении.