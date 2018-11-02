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Більше 50 американських компаній попросили Трампа переглянути поняття "стать"

Новини » Суспільство    02.11.2018 - 09:41
Ілюстративне фото (GettyImages)
Ілюстративне фото (GettyImages)

Відзначається, що юридичне визначення статі є дискримінаційним і може завдати шкоди працівникам

Більш 50 американських компаній, в тому числі Google, Apple, Facebook і Uber, направили президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу відкритий лист, в якому виступили проти юридичного закріплення гендерної приналежності громадян. Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Зокрема, в листі компаній до Трампа вказується, що вони виступають "проти будь-яких адміністративних або законодавчих спроб розмити систему захисту трансгендерів шляхом переосмислення існуючих норм і законів".

Американські компанії впевнені, що юридичне визначення статі є дискримінаційним і може завдати шкоди працівникам.

У листі підкреслюється, що в компаніях працюють "мільйони людей в Америці, які називають себе трансгендерами".

Нагадаємо, у Нідерландах вперше в історії країни громадянину видали гендерно-нейтральний паспорт.

Нещодавно Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підписав законопроект про введення третьої, невизначеної статі X. За новим законом тепер у свідоцтві про народження можна вказати чоловічу, жіночу або невизначену стать. 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампгендер
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