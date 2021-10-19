От 50 до 150 тысяч гривен: в Раде предлагают поднять выплаты при рождении ребенка

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета предлагает Кабинету министров увеличить выплаты из госбюджеты при рождении ребенка. Максимальная выплата может вырасти до 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Бюджетных выводов Верховной рады к проекту государственного бюджета на 2022 год ( 6000-П).

"Проработать вопрос об установлении новых размеров пособий при рождении ребенка (50 тыс. грн - на первого ребенка, 100 тыс. грн - на второго ребенка, 150 тыс. грн - на третьего и каждого последующего ребенка)", - говорится в документе.

Комитет также рекомендует правительству определиться в отношении необходимости увеличения расходов общего фонда проекта государственного бюджета на 2022 год по бюджетной программе "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения".

Отметим, Верховная рада планирует утвердить Бюджетные выводы к проекту госбюджета на заседании 20 октября. Кабмин обязан либо учесть их, либо дать аргументированный ответ.