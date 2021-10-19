Від 50 до 150 тисяч гривень: у Раді пропонують підняти виплати при народженні дитини

Комітет Верховної ради з питань бюджету пропонує Кабінету міністрів збільшити виплати з держбюджети при народженні дитини. Максимальна виплата може зрости до 150 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Бюджетних висновків Верховної ради до проекту державного бюджету на 2022 рік ( 6000-П).

"Опрацювати питання щодо встановлення нових розмірів допомоги при народженні дитини (50 тис. грн - на першу дитину, 100 тис. грн - на другу дитину, 150 тис. грн - на третю і кожну наступну дитину)", - йдеться в документі.

Комітет також рекомендує уряду визначитися щодо необхідності збільшення видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2022 рік за бюджетною програмою "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення".

Зазначимо, Верховна рада планує затвердити Бюджетні висновки до проекту держбюджету на засіданні 20 жовтня. Кабмін зобов'язаний або врахувати їх, або дати аргументовану відповідь.