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Від 50 до 100 воїнів. Зеленський назвав щоденні втрати на сході України

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Київ, Неділя 22 травня 2022 18:26
Від 50 до 100 воїнів. Зеленський назвав щоденні втрати на сході України Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Щодня у війні проти Росії на сході України можуть гинути від 50 до 100 наших воїнів. Даний напрямок є найскладнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою.

Зокрема, президент назвав втрати в контексті реакції на петицію про скасування заборони чоловікам призовного віку виїжджати з України.

"Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути у нас на найскладнішому напрямку, на напрямку сходу нашої країни. Вони захищають нашу свободу і нашу незалежність, про які так всі говорять у світі, всі говорять, але ми особисто дуже сильно відчуваємо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, до цього востаннє Зеленський називав втрати української армії в середині квітня. Тоді в інтерв'ю CNN він заявив, що загинули до 3000 військових.

Водночас в Офісі президента пояснювали, чому оперативно не розкривають дані про втрати. За словами Олексія Арестовича, називати точні цифри заборонено до кінця війни, оскільки це військова таємниця.

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