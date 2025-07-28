5 звичок перед сном, які допоможуть швидко знизити тиск без таблеток

Обмежте алкоголь

Кардіолог Мері Бранч розповіла, що для деяких людей розслаблення в кінці дня може включати в себе келих алкоголю перед сном. Однак, якщо у вас високий кров'яний тиск, особливо важливо скоротити споживання алкоголю.

Хоча алкоголь може здаватися розслаблюючим, але з часом він може ускладнити контроль артеріального тиску. Навіть невелика кількість може перешкоджати дії ліків або створювати додаткове навантаження на серце та кровоносні судини.

І чим більше ви п'єте, тим вище підвищується артеріальний тиск. Зв'язок настільки сильний, що щоденна порція алкоголю значно підвищує систолічний та діастолічний артеріальний тиск.

Окрім підтримки стабільнішого кров’яного тиску, важливо правильно зволожувати організм. Просто обирайте напої без кофеїну, оскільки він може ускладнити сон.

Не забувайте про ліки

Якщо вам призначені ліки для лікування гіпертонії, варто приймати їх щодня.

Дотримання призначених ліків від гіпертонії має вирішальне значення для ефективного контролю артеріального тиску та зниження ризику серйозних ускладнень зі здоров’ям, таких як інфаркти та інсульти.

Постійність є ключовою, оскільки ці ліки найкраще діють, коли підтримуються на стабільному рівні в організмі. Пропуск дози може порушити цей баланс і потенційно перешкодити прогресу.

Впровадження щоденних нагадувань, таких як встановлення будильника або використання органайзера для таблеток, може допомогти вам приймати ліки вчасно.

Практикуйте усвідомленість

Медитація може бути корисною звичкою перед сном для здорового кров'яного тиску. Це може допомогти знизити рівень стресу, а разом з ним і кров'яний тиск.

Крім того, це може допомогти добре виспатися вночі, що також важливо для зниження кров'яного тиску.

Роблячи невеликі, але свідомі кроки до розслаблення перед сном, ви можете налаштувати себе на спокійний сон.

Деякі додаткові способи боротьби зі стресом перед сном включають заняття йогою або легку розтяжку для зняття м’язової напруги, ведення щоденника для очищення розуму та створення заспокійливої атмосфери шляхом зменшення шуму та приглушення світла.

Уникайте закусок з високим вмістом солі

Перекуси пізно ввечері можуть бути спокусливими. Але якщо ви прагнете підтримувати здоровий кров'яний тиск, вкрай важливо уникати продуктів з високим вмістом натрію перед сном.

Вживання солоних закусок, таких як чіпси, може призвести до затримки води в організмі. Це може збільшити тиск на кровоносні судини.

Тому контроль споживання натрію, особливо перед сном, може допомогти стабілізувати кров'яний тиск протягом ночі та сприяти покращенню загального здоров'я серцево-судинної системи.

Обирайте закуски з низьким вмістом натрію, такі як свіжі фрукти, несолоні горіхи або попкорн.

Створення комфортного середовища у спальні

Створення правильного середовища для сну може мати дивовижний вплив на здоровий рівень артеріального тиску. Прохолодна, темна та комфортна спальня не лише сприяє кращому сну, але й може підтримувати здоров'я серця, заохочуючи якісний сон.

Поганий сон може з часом призвести до підвищення артеріального тиску. Щоб ваша спальня була комфортною, переконайтеся, що там темно, тихо та прохолодно.

Усунення відволікаючих факторів, таких як яскраве світло або гучні шуми також можуть сприяти глибшому та відновлюючому сну.