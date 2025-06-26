5 знаків Зодіаку отримають особливий сюрприз від Меркурія: хто знайде своє щастя

Яким знакам Зодіаку скоро пощастить

"26 червня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, робить інгресію до знаку Лева", - пояснила астролог.

П’ятий знак Зодіаку - нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи. І тут, додала Соловйова, Меркурій перебуватиме до 2 вересня 2025 року.

Позитивний вплив у період з 26 червня до 2 вересня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Лев

Овен

Стрілець

Близнюки

Терези.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Водоліям

Тельцям

Скорпіонам.

"У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються дітей, романтичних стосунків, хобі, творчості, азарту, публічних виступів, шоу-бізнесу, предметів розкошів", - розповіла астролог.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися цих процесів, якщо вони пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, важливими відрядженнями, складанням іспитів, проведенням необхідних платежів", - резюмувала вона.