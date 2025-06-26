5 знаков Зодиака получат особый сюрприз от Меркурия: кто найдет свое счастье

Каким знакам Зодиака скоро повезет

"26 июня Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (разнообразных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, делает ингрессию в знак Льва", - пояснила астролог.

Пятый знак Зодиака - нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы. И здесь, добавила Соловьева, Меркурий будет находиться до 2 сентября 2025 года.

Положительное влияние в период с 26 июня по 2 сентября почувствуют представители следующих знаков Зодиака:

Лев

Овен

Стрелец

Близнецы

Весы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

Водолеям

Тельцам

Скорпионам.

"В этот период могут ускоряться ситуации, которые касаются детей, романтических отношений, хобби, творчества, азарта, публичных выступлений, шоу-бизнеса, предметов роскоши", - рассказала астролог.

"В первую очередь изменения могут коснуться этих процессов, если они связаны с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками, сдачей экзаменов, проведением необходимых платежей", - резюмировала она.