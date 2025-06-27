5 вітамінів, які краще зберігати в холодильнику: ось чому

Не всі харчові добавки однаково ефективні при зберіганні в шафці. Деякі з них потрібно зберігати в холодильнику, щоб зберегти їхню активність і принести максимум користі організму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Еating well.
Дієтолог Джеймі Адамс розповів, що слід дотримуватися рекомендацій щодо зберігання, які зазначені в інструкції. Це тому, що правильне зберігання добавок має вирішальне значення для підтримки їхньої ефективності.
Фактори навколишнього середовища, такі як тепло, вологість і кисень, можуть впливати на ефективність та склад певних добавок.
Хоча більшість добавок мають тривалий термін придатності, деякі з них слід зберігати в холодильнику, оскільки вони містять живі мікроорганізми або делікатні інгредієнти, чутливі до навколишнього середовища.
Нижче наведено 5 добавок, які слід обов'язково зберігати в холодильнику.
Риб’ячий жир містить омега-3 жирні кислоти, які схильні до окислення під впливом тепла, світла та повітря. Цей процес окислення може погіршити якість жиру, призводячи до неприємного затхлого запаху та смаку, а також до втрати харчової цінності.
Загалом, нижча температура подовжує термін придатності добавки та уповільнює будь-який потенційний ріст мікробів.
Пробіотики містять живі мікроорганізми, корисні для здоров'я кишечника, але вони можуть зіпсуватися при коливаннях температури.
Лактобактерії та біфідобактерії дуже чутливі до тепла і потребують охолодження для виживання. Вплив тепла може призвести до загибелі цих делікатних бактерій, що робить пробіотичну добавку менш ефективною або навіть марною.
Зберігаючи пробіотики в холодильнику, ви гарантуєте, що корисні бактерії залишатимуться ефективними, щоб вони могли підтримувати здоров'я травлення та імунну функцію, а також допомагати підтримувати збалансований кишковий мікробіом.
Однак не всі штами пробіотиків потрібно зберігати в холодильнику - деякі розроблені для зберігання при кімнатній температурі. Завжди перевіряйте інструкцію, щоб дізнатися про конкретні рекомендації щодо зберігання.
Якщо ваш лікар рекомендує приймати добавки заліза для лікування низького рівня заліза, у деяких випадках він може запропонувати приймати їх у рідкій формі. Тому зберігайте ці пляшечки в холодильнику.
Все тому, що рідкі вітаміни слід зберігати в холодильнику для збереження свіжості та ефективності. Охолодження допомагає уповільнити окислювальні процеси, які можуть руйнувати залізо та знижувати його ефективність.
Крім того, зберігання рідкого заліза в холоді може допомогти зберегти його смак і запобігти утворенню неприємних запахів.
Лляна олія може швидко прогіркнути. Ця олія багата на омега-3 жирні кислоти, які легко окислюються під впливом тепла, світла та повітря.
Охолодження уповільнює цей процес, тому добавка довше залишається свіжою. Крім того, у прохолодному місці лляна олія краще зберігає свій смак, тому ви можете уникнути цього прогірклого смаку та запаху.
Вітамін С відомий своєю неймовірною вибагливістю, оскільки він може легко розкладатися під впливом тепла, світла та повітря. Зберігання цих добавок у прохолодному темному місці може допомогти зберегти їхню ефективність.
Хоча охолодження не є абсолютно необхідним, але воно може бути корисним у теплішому кліматі або для тривалого зберігання.
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