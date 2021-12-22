Может быть и 5 тысяч гривен. В Минсоцполитики назвали размер субсидии

В Минсоцполитики рассказали, что в этом отопительном сезоне субсидии будут получать около 3 млн домохозяйств. Средний размер помощи ориентировочно составит около двух тысяч гривен, но может быть и больше.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства.
"Средний размер помощи ориентировочно составит около двух тысяч гривен. Но это может быть и три, и пять тысяч гривен - для каждой семьи размер субсидии рассчитывается индивидуально, учитывая ее состав и доход", - говорится в сообщении.
Также в министерстве сообщили, что сейчас более 80% получателям субсидии она была переназначена автоматически.
Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о том, как узнать о назначении субсидии онлайн.
Также Лазебная заявила, что органы, которые назначают субсидии гражданам, могут потребовать возврата денег. Если человек не сделает этого добровольно, то обращаются в суд с иском о принудительном взыскании.