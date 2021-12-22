Може бути і 5 тисяч гривень. У Мінсоцполітики назвали розмір субсидії

У Мінсоцполітики розповіли, що цього опалювального сезону субсидії отримуватимуть близько 3 млн домогосподарств. Середній розмір допомоги орієнтовно складе близько двох тисяч гривень, але може бути і більше.

"Середній розмір допомоги орієнтовно складе близько двох тисяч гривень. Але це може бути і три, і п’ять тисяч гривень - для кожної родини розмір субсидії розраховується індивідуально, враховуючи її склад та дохід", - йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві повідомили, що нині понад 80% отримувачам субсидїї її було перепризначено автоматично.