Более 5 тысяч человек ранены и убиты: стали известны потери оккупанта в войне с Украиной
Фото: около 5300 российских военный были убиты и ранены (Getty Images)
С начала полномасштабной войны России против Украины российские войска потерпели сокрушительные потери. Всего за четыре для около 5300 российских военный были убиты и ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Facebook.
Так, по состоянию на 6:00 понедельника войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери:
- самолеты - 29
- вертолеты - 29
- танки - 191
- боевые бронированные машины - 816
- пушек - 74
- ЗРК БУК - 1
- Град - 21
- автомобильная техника - 291
- цистерны - 60
- БПЛА ОТР - 3
- корабли/катера - 2
- средства ПВО - 5
- личный состав ориентировочно 5300 (уточняется).
Отметим, что сегодня российские войска пытались штурмовать окрестности Киева, однако получили отпор и понесли значительные потери.
Кроме того, защитники Ирпеня отбили очередную атаку российских войск, и сожгли новую технику врага.