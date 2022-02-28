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Більше 5 тисяч людей поранені і вбиті: стали відомі втрати окупанта у війні з Україною

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Понеділок 28 лютого 2022 08:54
Більше 5 тисяч людей поранені і вбиті: стали відомі втрати окупанта у війні з Україною Фото: близько 5300 російських військових були вбиті і поранені (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни Росії проти України російські війська зазнали нищівних втрат. Всього за чотири для близько 5300 російських військовий були вбиті і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника Міністра оборони України Ганни Маляр в Facebook.

Так, станом на 6:00 понеділка військам країни-загарбника були нанесені наступні втрати:

  • літаки - 29
  • вертольоти - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармат - 74
  • ЗРК БУК - 1
  • Град - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БПЛА ОТР - 3
  • Кораблі / катери - 2
  • засоби ППО - 5
  • особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється).

Зазначимо, що сьогодні російські війська намагалися штурмувати околиці Києва, однак отримали відсіч і зазнали значних втрат.

Крім того, захисники Ірпеня відбили чергову атаку російських військ, і спалили нову техніку ворога.

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