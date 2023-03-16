5 років еволюції: від iPhone X до iPhone 14

Усього 5 років тому на українському ринку дебютував легендарний iPhone X. Експерти E-Katalog пропонують згадати, наскільки сильно змінились «яблучні» гаджети за цей час.

iPhone X

Презентований наприкінці 2017 року iPhone X став по-справжньому революційним. Він отримав безрамковий дисплей з високою роздільною здатністю та вирізом зверху, нову систему розпізнавання обличчя Face ID та подвійну камеру з портретним режимом. Бренди-конкуренти вже зовсім скоро почали копіювати його у своїх продуктах.

iPhone XR, XS, XS Max

У 2018 році Apple випустила iPhone XR, XS та XS Max. Цікаво, що iPhone XR отримав дисплей Liquid Retina — менш якісний, ніж OLED екран в iPhone XS і XS Max. Всі три пристрої були оснащені процесором A12 Bionic з модулем машинного навчання. Камери отримали нову функцію Smart HDR, яка автоматично оптимізувала деталі та кольори на фотографіях.

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

У 2019 році Apple випустила iPhone 11, новий пристрій отримав задню панель з матового скла, подвійну камеру, процесор A13 Bionic та підтримку Wi-Fi 6. iPhone 11 був доступний у нових яскравих кольорах, включаючи зелений та фіолетовий.

У тому ж році були випущені iPhone 11 Pro і Pro Max, які являли собою оновлені версії iPhone XS і XS Max, та стали першими в історії айфонами з потрійною камерою на борту.

iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini

iPhone 12 — перше покоління, що отримало підтримку мереж 5G. «Дванадцятий» також порадував шанувальників захисним шаром дисплея Ceramic Shield та корпусом з плоскими краями, що нагадував старі моделі iPhone 4 і 5. На відміну від iPhone 11, OLED-дисплей тепер був встановлений на всіх моделях.

У 2020 році була випущена додаткова модель iPhone 12 Mini - зменшена версія з екраном Super Retina XDR діагоналлю 5,4 дюйми, подвійною камерою та фронталкою TrueDepth з Face ID.

iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini

Представлений у 2021 році iPhone 13 отримав новий процесор A15 Bionic, а також потужні камери з покращеним портретним режимом та можливістю запису ProRes відео. Крім того, покращилися показники автономності та скоротився час зарядки батареї. Разом з iPhone 13 Apple також випустила компактний iPhone 13 Mini з аналогічним базовій версії функціоналом.

За даними E-Katalog, iPhone 13 залишається найпопулярнішим айфоном в Україні навіть через півтора року після свого виходу. Якщо ви також розглядаєте варіант його покупки, рекомендуємо порівняти ціни в інтернет магазинах та обрати найбільш вигідну пропозицію.

iPhone SE 2

У 2021 році Apple також випустила iPhone SE другого покоління, що став оновленням моделі 2016 року. SE має дизайн, схожий на iPhone 8, але працює на базі процесора A13 Bionic. Смартфон має лише одну задню камеру.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

Головними оновленнями останньої лінійки айфонів стали: дисплей з частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 1200 ніт, камера з функцією 10-кратного оптичного зуму, процесор A16 Bionic.