5 лет эволюции: от iPhone X до iPhone 14

Пять лет назад на украинском рынке дебютировал легендарный iPhone X. Эксперты E-Katalog предлагают вспомнить, насколько сильно изменились «яблочные» гаджеты за это время.

iPhone X

Презентованный в конце 2017 года iPhone X стал по-настоящему революционным. Он получил безрамочный дисплей с высоким разрешением и вырезом сверху, новую систему распознавания лица Face ID и двойную камеру с портретным режимом. Бренды-конкуренты уже совсем скоро начали копировать его в своих продуктах.

iPhone XR, XS, XS Max

В 2018 году Apple выпустила iPhone XR, XS и XS Max. Интересно, что iPhone XR получил дисплей Liquid Retina – менее качественный, чем OLED экран у iPhone XS и XS Max. Все три устройства были снабжены процессором A12 Bionic с модулем машинного обучения. Камеры получили новую функцию Smart HDR, автоматически оптимизировавшую детали и цвета на фотографиях.

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

В 2019 году Apple выпустила iPhone 11, новое устройство получило заднюю панель из матового стекла, двойную камеру, процессор A13 Bionic и поддержку Wi-Fi 6. iPhone 11 был доступен в новых ярких цветах, включая зеленый и фиолетовый.

В том же году были выпущены iPhone 11 Pro и Pro Max, представлявшие собой обновленные версии iPhone XS и XS Max, и ставшие первыми в истории айфонами с тройной камерой на борту.

iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini

iPhone 12 – первое поколение, получившее поддержку сетей 5G. «Двенадцатый» также обрадовал поклонников защитным слоем дисплея Ceramic Shield и корпусом с плоскими краями, напоминавшими старые модели iPhone 4 и 5. В отличие от iPhone 11, OLED-дисплей теперь был установлен на всех моделях.

В 2020 году была выпущена дополнительная модель iPhone 12 Mini – уменьшенная версия с экраном Super Retina XDR диагональю 5,4 дюйма, двойной камерой и фронталкой TrueDepth с Face ID.

iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini

Представленный в 2021 году iPhone 13 получил новый процессор A15 Bionic, а также мощные камеры с улучшенным портретным режимом и возможностью записи ProRes видео. Кроме того, улучшились показатели автономности и сократилось время

зарядки батареи. Вместе с iPhone 13 Apple выпустила компактный iPhone 13 Mini с аналогичным базовой версии функционалом. По данным E-Katalog, iPhone 13 остается самым популярным айфоном в Украине даже спустя полтора года после своего выхода. Если вы рассматриваете вариант его покупки, рекомендуем сравнить цены в интернет магазинах и выбрать наиболее выгодное предложение.

iPhone SE 2

В 2021 году Apple также выпустила iPhone SE второго поколения, ставшего обновлением модели 2016 года. SE имеет дизайн, похожий на iPhone 8, но работающий на базе процессора A13 Bionic. Смартфон имеет только одну заднюю камеру.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

Главными обновлениями последней линейки айфонов стали: дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1200 нит, камера с функцией 10-кратного оптического зума, процессор A16 Bionic.