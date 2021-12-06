5 причин получать высшее образование в Канаде - на конкретном примере
Когда в семье заходит речь о получении высшего образования для ребенка, родители начинают активно искать информацию о поступлении и подходящие ВУЗы.
Выбор университетов сегодня – более чем широкий. Это по сути весь мир, без каких-то серьезных ограничений. И в этой статье мы, вместе со специалистами украинского агентства SIMPLEX.UA, разберем возможности обучения в стране, про которую чаще всего родители говорят ”это далеко и дорого”.
Как вы уже знаете из заголовка, речь идет про образование в Канаде.
Но “далеко, страшно и дорого” – обычные суждения о Канаде для тех, кто знает о ней в рамках кленового сиропа и большой украинской диаспоры.
На самом деле это удивительная страна, сохранившая живописную природу, где есть крупные города, постоянно внедряются новые технологии, один из самых высоких в мире уровень жизни.
Но обо всем по порядку.
1. Уровень жизни
Граждане Канады социально защищены и обеспечены. Уровень зарплат, социальное страхование, качество медицинского обслуживания – все находится на уровне, превышающем большинство европейских стран.
При этом, расходная часть у жителей Канады ниже, чем в тех же США и Великобритании, которые часто считаются эталонными странами. Канада скромнее в ценах, но комфортнее для жизни.
2. Безопасность
Канада ежегодно признается одной из самых безопасных стран мира. В полицейских сводках чаще пишут о том, как лоси пересекли проезжую часть в неожиданном месте и призывают водителей быть максимально внимательными, нежели о настоящих преступлениях.
3. Природа и экология
Казалось бы, «суровый северный край», но по климатическим условиям не очень отличается от Украины. Это невероятные пейзажи и красота природы в обрамлении развитой инфраструктуры.
Южная часть страны, где и сосредоточены все основные города, по климату практически не отличается от нашего. А морозы ниже -10...-15 °С бывают только в центральных и северных регионах, где городов мало.
4. Внимание к образованию
Правительство Канады ежегодно выделяет огромные средства для развития сферы образования.
Для школ, колледжей и университетов выделяют значительные территории (благо обширная площадь страны позволяет), а система обучения регулярно проверяется и совершенствуется.
5. Реальное трудоустройство
Отличительная особенность системы образования в Канаде – интеграция студентов в реальный рынок труда. Проще говоря, компании-работодатели плотно сотрудничают с ВУЗами.
Студенты уже на первых курсах работают над реальными проектами, и это мотивирует! В результате, более 86% выпускников колледжей получают предложение о работе сразу после выпуска.
Образование в Канаде на конкретном примере
Конечно, города и ВУЗы все разные, но привести хороший пример не сложно, ведь их в Канаде достаточно. Колледж «Конфедерейшн» (Confederation college) – один из таких.
В SIMPLEX.UA внимательно относятся к выбору учебных заведений, и Confederation – это как раз один из тех проверенных ВУЗов.
Кстати, некоторые родители опасаются слова колледж, ассоциируя его с колледжами в Украине. Но это совсем не так. Колледж в Канаде – это тоже ВУЗ, здесь тоже получают диплом бакалавра.
В рамках этой статьи на разнице останавливаться мы не будем, но вы всегда можете узнать больше у специалистов по поступлению в Канаду.
Confederation College это классический колледж, где учатся и сами канадцы, и иностранные студенты (около 25%).
Официальный сайт колледжа - confederationcollege.ca. Но всю информацию можно получить на русском языке здесь.
Преимуществ и особенностей действительно много, но мы остановимся на нескольких самых актуальных для украинского студента:
Простые условия поступления
Для поступления в колледж Confederation достаточно иметь диплом о среднем образовании, знание английского языка и желание построить успешную карьеру.
Таких сложностей, как мотивационные письма или вступительные экзамены, здесь нет. Но это не значит, что колледж берет всех подряд – на некоторые специальности конкурс очень высокий.
Современные специальности
Всего в Confederation College более 150 специальностей, но перечислять их все нет смысла. Стоит указать, что выбор сфер очень широкий:
- Авиация
- Инженерия
- IT
- Экология и Природные ресурсы
- Бизнес
- Маркетинг
- Туризм и кулинарный менеджмент
- Медиа и производство фильмов
- А также около-медицинские специальности и стоматология
Высокая вероятность трудоустройства
Что очень важно знать родителю, неактуальных специальностей тут не бывает.
Ежегодно в колледже пересматривают востребованные на рынке труда профессии, и если на какую-то нет спроса – её просто закрывают. Именно поэтому в ВУЗе 88% студентов уже в течение полгода после выпуска находят работу.
Стажировки во время учебы
Уже на первом курсе студенты Confederation College имеют возможность общаться с будущими потенциальными работодателями. А в некоторых учебных программах предусмотрены “встроенные” в учебный процесс стажировки.
Стоимость обучения
Канадский диплом признается во всем мире, на уровне с британским или американским. Но если начать сравнивать стоимость обучения в этих странах, то вы быстро заметите, что в Канаде стоимость на 20-30%, а в случае с колледжами на все 40-50% доступнее.
Например, в Confederation средняя стоимость обучения составляет около 12,700 $ в год.
Условия проживания
Студенты колледжа Confederation учатся и живут в современных студенческих резиденциях, где есть всё необходимое для учебы и комфортной жизни.
Это момент, который сильно отличает обучение в Канаде от, например, многих европейских стран, где для полноценной студенческой инфраструктуры просто нет места.
Это были только самые основные преимущества обучения в Канаде. А более подробную информацию вы всегда можете получить у специалистов SIMPLEX.UA!