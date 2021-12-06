5 причин получать высшее образование в Канаде - на конкретном примере

Когда в семье заходит речь о получении высшего образования для ребенка, родители начинают активно искать информацию о поступлении и подходящие ВУЗы.

Выбор университетов сегодня – более чем широкий. Это по сути весь мир, без каких-то серьезных ограничений. И в этой статье мы, вместе со специалистами украинского агентства SIMPLEX.UA, разберем возможности обучения в стране, про которую чаще всего родители говорят ”это далеко и дорого”.

Как вы уже знаете из заголовка, речь идет про образование в Канаде.

Но “далеко, страшно и дорого” – обычные суждения о Канаде для тех, кто знает о ней в рамках кленового сиропа и большой украинской диаспоры.

На самом деле это удивительная страна, сохранившая живописную природу, где есть крупные города, постоянно внедряются новые технологии, один из самых высоких в мире уровень жизни.

Но обо всем по порядку.

1. Уровень жизни

Граждане Канады социально защищены и обеспечены. Уровень зарплат, социальное страхование, качество медицинского обслуживания – все находится на уровне, превышающем большинство европейских стран.

При этом, расходная часть у жителей Канады ниже, чем в тех же США и Великобритании, которые часто считаются эталонными странами. Канада скромнее в ценах, но комфортнее для жизни.

2. Безопасность

Канада ежегодно признается одной из самых безопасных стран мира. В полицейских сводках чаще пишут о том, как лоси пересекли проезжую часть в неожиданном месте и призывают водителей быть максимально внимательными, нежели о настоящих преступлениях.

3. Природа и экология

Казалось бы, «суровый северный край», но по климатическим условиям не очень отличается от Украины. Это невероятные пейзажи и красота природы в обрамлении развитой инфраструктуры.

Южная часть страны, где и сосредоточены все основные города, по климату практически не отличается от нашего. А морозы ниже -10...-15 °С бывают только в центральных и северных регионах, где городов мало.

4. Внимание к образованию

Правительство Канады ежегодно выделяет огромные средства для развития сферы образования.

Для школ, колледжей и университетов выделяют значительные территории (благо обширная площадь страны позволяет), а система обучения регулярно проверяется и совершенствуется.

5. Реальное трудоустройство

Отличительная особенность системы образования в Канаде – интеграция студентов в реальный рынок труда. Проще говоря, компании-работодатели плотно сотрудничают с ВУЗами.

Студенты уже на первых курсах работают над реальными проектами, и это мотивирует! В результате, более 86% выпускников колледжей получают предложение о работе сразу после выпуска.

Образование в Канаде на конкретном примере

Конечно, города и ВУЗы все разные, но привести хороший пример не сложно, ведь их в Канаде достаточно. Колледж «Конфедерейшн» (Confederation college) – один из таких.

В SIMPLEX.UA внимательно относятся к выбору учебных заведений, и Confederation – это как раз один из тех проверенных ВУЗов.

Кстати, некоторые родители опасаются слова колледж, ассоциируя его с колледжами в Украине. Но это совсем не так. Колледж в Канаде – это тоже ВУЗ, здесь тоже получают диплом бакалавра.

В рамках этой статьи на разнице останавливаться мы не будем, но вы всегда можете узнать больше у специалистов по поступлению в Канаду.

Confederation College это классический колледж, где учатся и сами канадцы, и иностранные студенты (около 25%).

Официальный сайт колледжа - confederationcollege.ca. Но всю информацию можно получить на русском языке здесь.

Преимуществ и особенностей действительно много, но мы остановимся на нескольких самых актуальных для украинского студента:

Простые условия поступления

Для поступления в колледж Confederation достаточно иметь диплом о среднем образовании, знание английского языка и желание построить успешную карьеру.

Таких сложностей, как мотивационные письма или вступительные экзамены, здесь нет. Но это не значит, что колледж берет всех подряд – на некоторые специальности конкурс очень высокий.

Современные специальности

Всего в Confederation College более 150 специальностей, но перечислять их все нет смысла. Стоит указать, что выбор сфер очень широкий:

Авиация

Инженерия

IT

Экология и Природные ресурсы

Бизнес

Маркетинг

Туризм и кулинарный менеджмент

Медиа и производство фильмов

А также около-медицинские специальности и стоматология

Высокая вероятность трудоустройства

Что очень важно знать родителю, неактуальных специальностей тут не бывает.

Ежегодно в колледже пересматривают востребованные на рынке труда профессии, и если на какую-то нет спроса – её просто закрывают. Именно поэтому в ВУЗе 88% студентов уже в течение полгода после выпуска находят работу.

Стажировки во время учебы

Уже на первом курсе студенты Confederation College имеют возможность общаться с будущими потенциальными работодателями. А в некоторых учебных программах предусмотрены “встроенные” в учебный процесс стажировки.

Стоимость обучения

Канадский диплом признается во всем мире, на уровне с британским или американским. Но если начать сравнивать стоимость обучения в этих странах, то вы быстро заметите, что в Канаде стоимость на 20-30%, а в случае с колледжами на все 40-50% доступнее.

Например, в Confederation средняя стоимость обучения составляет около 12,700 $ в год.

Условия проживания

Студенты колледжа Confederation учатся и живут в современных студенческих резиденциях, где есть всё необходимое для учебы и комфортной жизни.

Это момент, который сильно отличает обучение в Канаде от, например, многих европейских стран, где для полноценной студенческой инфраструктуры просто нет места.

Это были только самые основные преимущества обучения в Канаде. А более подробную информацию вы всегда можете получить у специалистов SIMPLEX.UA!