5 причин підвищення популярності кредитів в Україні 2023

За останні кілька років в українській економіці відбулося багато змін через зовнішні обставини. Тому наразі спеціалісти відмічають помітний спад у фінансовій сфері. Але так чи інакше уряд приділяв пріоритетну увагу цифровізації для прискорення економічного зростання. Поряд із заохоченням клієнтів та кредиторів до використання інфраструктури цифрового кредитування, цей фактор посприяв розвитку цифрової грамотності.

Коли ви берете онлайн кредит, вам не потрібна застава. Мінфін пропонує своїм клієнтам вигідні пропозиції від надійних українських кредиторів. Тому кожен позичальник зможе підібрати для себе більш лояльні та прості умови з кредиту завдяки зручному сервісу https://minfin.com.ua/credits/online/.

Основні причини популярності позик онлайн

Низькі та привабливі процентні ставки

Процентна ставка — це перше, на що звертають увагу клієнти, позичаючи невеликі суми. Нині як банківські, так і небанківські фінансові корпорації пропонують нижчі відсоткові ставки за терміновими кредитами. Ви можете порівняти різні процентні ставки онлайн і вибрати ту, яка підходить вам найбільше.

Обслуговування різних позичальників

На даний час МФО пропонують кілька варіантів особистого онлайн кредиту в залежності від доходу та статусу зайнятості людини. До різних категорій позичальників належать пенсіонери, студенти, військові, мами у декреті і позичальники з поганою кредитною історією.

Прості погодження та мінімум документації

Документація, яка потрібна для споживчих довгострокових кредитів, також скорочується. Епоха цифрового кредитування веде до безпаперового схвалення кредиту, починаючи з електронного оформлення заявки та закінчуючи виплатою на картку чи особовий рахунок.

Це робить процес плавним і безпроблемним, що спонукає все більше людей подавати заявки на кредити.

Оцифровані заявки на кредит

Вам більше не потрібно проходити довгий та стомлюючий процес, щоб отримати схвалення позики. Ви навіть можете подати заявку на особисті та бізнес-кредити прямо з вашого дому онлайн. Забудьте про кілька візитів до банку лише для того, щоб отримати схвалення.

Спрощений процес подання заявки

Раніше банки та небанківські фінансові установи критично перевіряли всі заявки. Фактично багато кредиторів відхиляли багато заявок або вимагали додаткові документи, що підтверджують платоспроможність.

Наразі ситуація вкрай змінилася — кредитори працюють над залученням клієнтів за рахунок спрощення процесу подання заявок:

мінімальна кількість даних для анкети;

жодної застави чи поручителів;

схвалення навіть з поганою кредитною історією.

Залежно від різних факторів, що сприяють у поєднанні зі зростаючим розміром ринку, потреба в термінових кредитах продовжуватиме зростати в найближчі роки. Крім того, онлайн кредити незабаром можуть стати фінансовим борговим продуктом, який зможе задовольнити потреби клієнтів.