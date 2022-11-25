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5 причин повышения популярности кредитов в Украине 2023 г

Новина українською →
Пятница 25 ноября 2022 11:58

За последние несколько лет в украинской экономике произошло много изменений из-за внешних обстоятельств. Поэтому специалисты отмечают заметный спад в финансовой сфере. Но так или иначе правительство уделяло приоритетное внимание цифровизации для ускорения экономического роста. Наряду с поощрением клиентов и кредиторов к использованию инфраструктуры цифрового кредитования этот фактор способствовал развитию цифровой грамотности.

5 причин повышения популярности кредитов в Украине 2023 г

Когда вы берете онлайн кредит, вам не нужен залог. Минфин предлагает своим клиентам выгодные предложения от надежных украинских кредиторов. Поэтому каждый заемщик сможет подобрать для себя более лояльные и простые условия по кредиту благодаря удобному сервису. https://minfin.com.ua/credits/online/.

Основные причины популярности займов онлайн

Низкие и привлекательные процентные ставки

Процентная ставка – это первое, на что обращают внимание клиенты, ссужая небольшие суммы. В настоящее время как банковские, так и небанковские финансовые корпорации предлагают более низкие процентные ставки по срочным кредитам. Вы можете сравнить разные процентные ставки онлайн и выбрать ту, которая подходит вам больше всего.

Обслуживание различных заемщиков

В настоящее время МФО предлагают несколько вариантов личного онлайн кредит в зависимости от дохода и статуса занятости человека. К разным категориям заемщиков относятся пенсионеры, студенты, военные, мамы в декрете и заемщики с плохой кредитной историей.

Простые согласования и минимум документации

Документация, которая необходима для долгосрочных потребительских кредитов, также сокращается. Эпоха цифрового кредитования ведет к безбумажному одобрению кредита, начиная с электронного оформления заявки и заканчивая выплатой на карту или лицевой счет.

Это делает процесс плавным и беспроблемным, что побуждает все больше людей подавать заявки на кредиты.

Оцифрованные заявки на кредит

Вам больше не нужно проходить долгий и утомительный процесс, чтобы получить одобрение ссуды. Вы даже можете подать заявку на личные и бизнес-кредиты прямо из вашего дома онлайн. Забудьте о нескольких визитах в банк только для того, чтобы получить одобрение.

Упрощенный процесс подачи заявки

Ранее банки и небанковские финансовые учреждения критично проверяли все заявки. Фактически многие кредиторы отклоняли многие заявки или требовали дополнительных документов, подтверждающих платежеспособность.

Пока ситуация крайне изменилась — кредиторы работают над привлечением клиентов за счет упрощения процесса подачи заявок:

  • минимальное количество данных для анкеты;
  • никакого залога или поручителей;
  • одобрение даже с плохой кредитной историей.

В зависимости от различных факторов, способствующих в сочетании с растущим размером рынка, потребность в срочных кредитах будет продолжать расти в ближайшие годы. Кроме того, онлайн кредиты в скором времени могут стать финансовым долговым продуктом, который сможет удовлетворить потребности клиентов.

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