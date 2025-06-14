5 неперевершених парфумів для жінок 40+: аромати, які розкриють красу

Chanel Coco Mademoiselle

Цей аромат вже став класикою, і не дарма. Він ідеально підходить для жінки 40+, оскільки поєднує в собі свіжість та елегантність. Композиція відкривається яскравими цитрусовими нотами апельсина, які переходять у серце з троянди та жасмину, а база з пачулі, ветиверу та мускусу надає аромату глибини, чуттєвості та неперевершеної стійкості.

Coco Mademoiselle - це аромат успішної, сучасної жінки, яка випромінює впевненість, але при цьому зберігає свою жіночність та легкість. Він універсальний: підійде як для офісного середовища, так і для вечірнього виходу.

Baccarat Rouge 540

Це аромат, який став справжнім символом статусу. Він відкривається унікальним поєднанням шафрану та жасмину. У серці парфуму розкриваються амбра та деревина, створюючи теплу, глибоку композицію. Це вибір жінок, які хочуть виділятися навіть у натовпі.

Tom Ford Black Orchid

Цей парфум створений для того, щоб спокушати. Жінка після 40 років він прийдеться до душі. Насичена композиція починається з трюфеля, чорного перцю та іланг-ілангу. У серці аромату - рідкісна чорна орхідея, а база зачаровує шоколадом, ваніллю та пачулі. Це ідеальний вибір для вечірніх виходів і романтичних побачень.

For Her Eau de Toilette – Narciso Rodriguez

Парфум, який сподобається майже усім! Парфумерну композицію склали з квітково-амбрового букета й рідкісних мускусних ноток, приправивши деревним присмаком. У ній гармонійно поєднуються суперечливі відтінки: від усеосяжної пристрасті до чуттєвої ніжності.

Аромат помістили в надзвичайно простий флакон, виконаний у чорному кольорі. При цьому упаковка представлена ​​в рожевих тонах.

Shalimar Guerlain

Легендарний аромат від Дому Guerlain, парфумована вода Shalimar огортає неперевершеним шлейфом спокусливої чуттєвості в культовому флаконі, який став символом великої любовної історії. Цей найвідоміший східний аромат у світі парфумерії втілює жіночність із ноткою спокуси.

Починаючи з 2020-х років, східні аромати стали відомими як амброві. Shalimar, названий на честь "храму кохання" на санскриті, був натхненний пристрасною історією кохання між падишахом Шах-Джаханом і його дружиною Мумтаз-Махал, символізуючи обіцянку вічного кохання.



