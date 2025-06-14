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За 5 місяців 2025 року ДТЕК виготовив 4 нових прохідницьких комбайни для підтримки роботи шахт

Субота 14 червня 2025 12:53
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За 5 місяців 2025 року ДТЕК виготовив 4 нових прохідницьких комбайни для підтримки роботи шахт Фото: ДТЕК виготовив 4 нових прохідницьких комбайни для роботи шахт (energo.dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

За пʼять місяців 2025 року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 4 нових прохідницьких комбайни. Вони необхідні для забезпечення стабільного видобутку вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, машинобудівні підприємства "ДТЕК Енерго" продовжують забезпечувати українські шахти необхідним для вуглевидобутку обладнанням.

"У січні-травні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 1 450 одиниць гірничо-шахтного устаткування, серед яких - чотири нові комбайни для проведення гірничих виробок", - йдеться в ньому.

Зазначається, що також машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши понад 939 тисяч запчастин та комплектуючих.

"Надійна робота теплової генерації, особливо в піки споживання влітку та взимку, багато в чому залежить і від надійного вуглевидобутку. А він - від праці шахтарів, справної техніки та вчасно доставлених запчастин", - додають в компанії.

Саме тому, як зазначається, машинобудівники "ДТЕК Енерго" посилено працюють над виготовленням і ремонтом обладнання, забезпечуючи шахтарів всім необхідним для роботи", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за останні три роки ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 28 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після обстрілів та забезпечення роботи вугільних шахт.

Додамо, що з початку року шахтарі ДТЕК ввели в роботу 7 вугільних лав, дві з них - у травні, для забезпечення стабільного вуглевидобутку.

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