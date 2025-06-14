За 5 месяцев 2025 года ДТЭК изготовил 4 новых проходческих комбайна для поддержания работы шахт

За пять месяцев 2025 года машиностроители компании ДТЭК изготовили 4 новых проходческих комбайна. Они необходимы для обеспечения стабильной добычи угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК .

Так, машиностроительные предприятия "ДТЭК Энерго" продолжают обеспечивать украинские шахты необходимым для угледобычи оборудованием.

"В январе-мае этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1 450 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - четыре новых комбайна для проведения горных выработок", - говорится в нем.

Отмечается, что также машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив более 939 тысяч запчастей и комплектующих.

"Надежная работа тепловой генерации, особенно в пики потребления летом и зимой, во многом зависит и от надежной угледобычи. А она - от труда шахтеров, исправной техники и вовремя доставленных запчастей", - добавляют в компании.

Именно поэтому, как отмечается, машиностроители "ДТЭК Энерго" усиленно работают над изготовлением и ремонтом оборудования, обеспечивая шахтеров всем необходимым для работы", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.