За 5 месяцев убытки ПАО "Черновцыгаз" составили более 40 млн гривен

Пятый год подряд деятельность компании по распределению природного газа остается убыточной

При сохранении действующего тарифа на распределение природного газа, убытки ПАО "Черновцыгаз" в текущем году могут увеличиться в 2,3 раза. Прошлый год компания завершила с убытком в 66,2 млн гривен, а за 5 месяцев текущего года эта цифра дошла уже до 40,3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уже пятый год подряд деятельность компании по распределению природного газа остается убыточной, ведь установленный НКРЭКУ тариф не покрывает обоснованных расходов ПАО "Черновцыгаз". Наибольшей проблемой для газораспределительной компании есть существенное расхождение в стоимости газа для технологических нужд.

"Тарифом, установленным НКРЭКУ для ПАО "Черновцыгаз" предусмотрено, что компания будет закупать на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 5862 гривен/тыс. куб. м (без НДС). В то же время, фактическая средняя цена природного газа за 5 месяцев текущего года составляет 10677 гривен/тыс. куб. м (без НДС)", - объясняет финансовый директор ПАО "Черновцыгаз" Олеся Гомольська.

В настоящее время в действующем тарифе компании на закупку природного газа для производственно-технологических нужд предусмотрено 106,5 млн гривен(без НДС), а стоимость закупки этого газа на рынке составляет 263,2 млн гривен (без НДС). С учетом того, что расходы на приобретение природного газа для технологических нужд составляют 50,2 % от всей тарифной выручки, такая разница в цене является основной причиной получения убытков компанией.

Прочие расходы связанные с деятельностью ПАО "Черновцыгаз" также продолжают расти. Например, стоимость топлива, необходимого для работы аварийно-диспетчерской службы с начала года выросла на 5%, а за прошлый год - более чем на 20%.

14 июня 2018 НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года ПАО "Черновцыгаз" дважды проводило открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. В пресс-службе призывают НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.