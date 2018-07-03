За 5 місяців збитки ПАТ "Чернівцігаз" склали більше 40 млн гривень

П’ятий рік поспіль діяльність компанії з розподілу природного газу залишається збитковою

При збереженні діючого тарифу на розподіл природного газу, збитки ПАТ "Чернівцігаз" в поточному році можуть збільшитися в 2,3 рази. Минулий рік компанія завершила із збитком в 66,2 млн гривень, а за 5 місяців поточного року ця цифра дійшла вже до 40,3 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вже п’ятий рік поспіль діяльність компанії з розподілу природного газу залишається збитковою, адже встановлений НКРЕКП тариф не покриває обґрунтованих витрат ПАТ "Чернівцігаз". Найбільшою проблемою для газорозподільної компанії є суттєва розбіжність у вартості газу для технологічних потреб.

"Тарифом, встановленим НКРЕКП для ПАТ "Чернівцігаз" передбачено, що компанія закуповуватиме на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 5862 гривень/тис. куб. м (без ПДВ). В той же час, фактична середня ціна природного газу за 5 місяців поточного року складає 10677 гривень/тис. куб. м (без ПДВ)", - пояснює директор фінансовий ПАТ "Чернівцігаз" Олеся Гомольська.

Наразі в діючому тарифі компанії на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 106,5 млн гривень(без ПДВ), а вартість закупівлі цього газу на ринку становить 263,2 млн гривень (без ПДВ). З урахуванням того, що витрати на придбання природного газу для технологічних потреб становлять 50,2 % від всієї тарифної виручки, така різниця в ціні є основною причиною отримання збитків компанією.

Інші витрати пов’язані з діяльністю ПАТ "Чернівцігаз" також продовжують зростати. Наприклад, вартість пального, необхідного для роботи аварійно-диспетчерської служби з початку року зросла на 5%, а за минулий рік - більше ніж на 20%.

14 червня 2018 НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Впродовж минулого року ПАТ "Чернівцігаз" двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги розподілу газу. У прес-службі закликають НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені компанією збитки.