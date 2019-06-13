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За 5 месяцев 2019 года в АДС "Харьковгоргаза" поступило более 6 тыс. вызовов

Новости » Энергетика    13.06.2019 - 14:27
За 5 месяцев 2019 года в АДС "Харьковгоргаза" поступило более 6 тыс. вызовов
Иллюстративное фото (пресс-служба "Харьковгоргаза")

Если в теплый период года поступает примерно 1 тыс. заявок в месяц, то зимой их количество растет на 35-40%

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгоргаз" приняла 6087 вызовов, из них 5537 - о утечки газа. В среднем за сутки АДС отрабатывает около 45 заявок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Почти 53% заявок связанные с аварийными ситуациями на внутридомовых сетях. При таких обстоятельствах требуется немедленное решение вопроса обеспечения технического обслуживания таких сетей. Согласно закону, это возложено на владельцев зданий и сооружений. На втором месте - вызовы, которые связаны с утечками газа в резьбовых соединениях на надземной части газопровода-ввода", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обычно больше вызовов поступает в отопительный сезон.

"Если в теплый период года поступает примерно 1 тыс. заявок в месяц, то зимой их количество растет на 35-40%. Как показывает практика, в большинстве случаев сами потребители нарушают правила безопасного использования газом в быту: самовольной установкой газовых приборов для обогрева помещений, вмешательством в конструкцию системы газоснабжения и газовых приборов, а также не содержат их в ненадлежащем техническом состоянии", - говорится в сообщении.

Аварийно-диспетчерская служба АО "Харьковгоргаз" работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Для оперативного круглосуточного реагирования на аварийные ситуации АДС имеет 15 спецавтомобилей службы "104" оборудованных радиосвязью, проблесковыми маячками, инструментами и другими необходимыми техническими средствами. А также постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях принимают участие в смотре-конкурсах АДС и учебно-тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования.

"Специалисты "Харьковгоргаза" постоянно напоминают и проводят разъяснительную работу по соблюдению правил безопасного использования газа в быту. При появлении в помещении запаха газа потребитель должен немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны перед ними, открыть окна или форточки для сквозного проветривания помещения и позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону "104", - говорится в сообщении.

"Николаевгаз Сбыт": 97% бытовых потребителей рассчитались за потребленный газ Аварийно-диспетчерская служба "Сумыгаз" отреагировала на 40 тыс. вызовов
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