За 5 років понад 2 млн українців отримали безоплатну правову допомогу, - Петренко

В Україні працюють понад 550 центрів безоплатної правової допомоги

За п'ять років понад два мільйони українців отримали безоплатну правову допомогу. Про це повідомив міністр юстиції України Петро Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"За останні п'ять років понад два мільйони українців скористалися послугами системи безоплатної правової допомоги", - заявив Петренко.

За його словами, сьогодні в Україні працюють понад 550 центрів безоплатної правової допомоги.

"Ще у 2013 році це була тільки ідея мрійників, які планували впровадити в Україні можливість захисту від незаконного переслідування українських громадян. Сьогодні ми маємо понад 550 центрів безоплатної допомоги, де працюють декілька тисяч українських юристів та понад 4 тис адвокатів. Українці щодня отримують консультації ,адвокатську допомогу та захист у судових справах", - додав він.

Нагадаємо, 8 червня Петренко розповів про зміни до другого читання у проект про відповідальність за несплату аліментів.