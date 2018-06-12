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За 5 років понад 2 млн українців отримали безоплатну правову допомогу, - Петренко

НовиниПолітика    12.06.2018 - 12:41
Фото: Павло Петренко (РБК-Україна)
Фото: Павло Петренко (РБК-Україна)

В Україні працюють понад 550 центрів безоплатної правової допомоги

За п'ять років понад два мільйони українців отримали безоплатну правову допомогу. Про це повідомив міністр юстиції України Петро Петренко, передає кореспондент РБК-Україна

"За останні п'ять років понад два мільйони українців скористалися послугами системи безоплатної правової допомоги", - заявив Петренко. 

За його словами, сьогодні в Україні працюють понад 550 центрів безоплатної правової допомоги. 

"Ще у 2013 році це була тільки ідея мрійників, які планували впровадити в Україні можливість захисту від незаконного переслідування українських громадян. Сьогодні ми маємо понад 550 центрів безоплатної допомоги, де працюють декілька тисяч українських юристів та понад 4 тис адвокатів. Українці щодня отримують консультації ,адвокатську допомогу та захист у судових справах", - додав він. 

Нагадаємо, 8 червня Петренко розповів про зміни до другого читання у проект про відповідальність за несплату аліментів.

Наступного пленарного тижня Рада розгляне законопроекти з захисту прав дитини, - Петренко Мін'юст вже стягнув з боржників по аліментах 1,6 млрд гривень
Теги публікації: Павло Петренко, правовая помощь, Міністерство юстиції України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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