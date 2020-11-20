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До 5 градусов мороза и мокрый снег: прогноз на выходные

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине на выходных ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Небольшой мокрый снег завтра в Украине пройдет везде, кроме западных и большинства южных областей. А в следующие двое суток мокрый снег стоит ждать в восточных и северо-восточных областях.

Также на украинских дорогах, за исключением запада и юга, возможен гололед.

Днем в Украине прогнозируют от 0 до +6 градусов, а ночью температура будет колебаться от +1 до -5. В восточных областях ночью термометры покажут от -1 до -3 градусов.

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали снег с дождем и ночные заморозки. Местами ночная температура воздуха опустится до -11 градусов.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода до конца ноября. В последние дни ноября в Украине будет дождливо, а кое-где пройдет мокрый снег.

Прогноз погоды
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