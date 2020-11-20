Снег с дождем и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве (РБК-Украина)

Сегодня, 20 ноября, на большей территории Украины ожидаются осадки, местами снег. В некоторых областях температура воздуха днем опустится ниже нуля, а ночью в центральных, северных и восточных областях будут заморозки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Таким образом сегодня во всех западных регионах, кроме Волынской области, будут идти дожди. В Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях будет наблюдаться мокрый снег с дождем. На всей остальной территории Украины будет переменная облачность, однако без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +3 до + 6 тепла, а ночью от +2 до +5.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет в пределах 0 +5, а ночью столбики термометров опустятся до -6 +2

В восточных и южных областях температура воздуха днем составит от -2 до +7, а ночью от -11 до +4.

Прогноз в Киеве

Столицу и Киевскую область в пятницу накроют дожди и мокрый снег. Столбики термометров днем покажут +1 +4 градуса, а ночью -4 +1.

Напомним, накануне в восточных областях Украины выпало до 8 сантиметров снега. В Луганской и Донецкой областях сильно похолодало.

Также РБК-Украина ранее писало, что 20 ноября часть страны накроет снегопадом. Кроме того, вероятный ветер до штормовых значений.