5 факторів, які можуть "вкрасти" у вас 15 років життя: це важливо знати усім
Сучасний ритм життя та щоденні звички можуть непомітно впливати на тривалість життя. Названо п’ять основних факторів, які можуть скоротити життя аж на 15 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.
Що впливає на тривалість життя
За словами лікаря, до 50 років у людей, які не стежать за своїм здоров'ям, серцево-судинні хвороби (інфаркт, інсульт тощо) трапляються на 11-13 років раніше, а тривалість життя зменшується на 12-15 років.
До 5 головних "тихих убивць" відносять:
- артеріальну гіпертензію
- підвищений холестерин
- ожиріння
- цукровий діабет
- куріння
Якщо всі ці фактори присутні, то:
- жінки втрачають у середньому 14,5 років життя
- чоловіки - майже 12 років
Кардіолог додала, що навіть у середньому віці зміна способу життя суттєво знижує ризики. Найпотужніші результати у тих, хто контролює тиск і відмовився від куріння.
"І ще один важливий факт: навіть якщо у вас немає жодного з п’яти факторів, це не означає, що ви повністю захищені. Життєвий ризик серцево-судинних захворювань залишається: 13% у жінок та 21% у чоловіків", - пояснила Іванюк.
Що робити, щоб не зашкодити серцю
Щоб не зашкодити серцю, варто дотримуватись кількох простих, але важливих правил:
- здорове харчування - менше жирного, солоного, солодкого, а більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, риби та горіхів
- регулярна фізична активність - ходьба, легкий біг, плавання, йога - щонайменше 30 хвилин майже щодня
- контроль ваги - надлишкова вага створює додаткове навантаження на серце
- відмова від куріння і зменшення вживання алкоголю - це дуже важливо для здоров’я серця
- управління стресом - медитація, глибоке дихання, хобі, які допомагають розслабитися
- регулярний сон - 7-8 годин якісного сну на добу
- контроль артеріального тиску, рівня холестерину та цукру в крові - регулярно перевіряйте ці показники у лікаря
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