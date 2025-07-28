5 факторов, которые могут "украсть" у вас 15 лет жизни: это важно знать всем

Современный ритм жизни и ежедневные привычки могут незаметно влиять на продолжительность жизни. Названы пять основных факторов, которые могут сократить жизнь аж на 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Что влияет на продолжительность жизни

По словам врача, к 50 годам у людей, которые не следят за своим здоровьем, сердечно-сосудистые болезни (инфаркт, инсульт и т.д.) случаются на 11-13 лет раньше, а продолжительность жизни уменьшается на 12-15 лет.

К 5 главным "тихим убийцам" относят:

артериальную гипертензию

повышенный холестерин

ожирение

сахарный диабет

курение

Если все эти факторы присутствуют, то:

женщины теряют в среднем 14,5 лет жизни

мужчины - почти 12 лет

Кардиолог добавила, что даже в среднем возрасте изменение образа жизни существенно снижает риски. Самые мощные результаты у тех, кто контролирует давление и отказался от курения.

"И еще один важный факт: даже если у вас нет ни одного из пяти факторов, это не значит, что вы полностью защищены. Жизненный риск сердечно-сосудистых заболеваний остается: 13% у женщин и 21% у мужчин", - объяснила Иванюк.

Что делать, чтобы не навредить сердцу

Чтобы не навредить сердцу, стоит придерживаться нескольких простых, но важных правил: