5 факторов, которые могут "украсть" у вас 15 лет жизни: это важно знать всем
Современный ритм жизни и ежедневные привычки могут незаметно влиять на продолжительность жизни. Названы пять основных факторов, которые могут сократить жизнь аж на 15 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Что влияет на продолжительность жизни
По словам врача, к 50 годам у людей, которые не следят за своим здоровьем, сердечно-сосудистые болезни (инфаркт, инсульт и т.д.) случаются на 11-13 лет раньше, а продолжительность жизни уменьшается на 12-15 лет.
К 5 главным "тихим убийцам" относят:
- артериальную гипертензию
- повышенный холестерин
- ожирение
- сахарный диабет
- курение
Если все эти факторы присутствуют, то:
- женщины теряют в среднем 14,5 лет жизни
- мужчины - почти 12 лет
Кардиолог добавила, что даже в среднем возрасте изменение образа жизни существенно снижает риски. Самые мощные результаты у тех, кто контролирует давление и отказался от курения.
"И еще один важный факт: даже если у вас нет ни одного из пяти факторов, это не значит, что вы полностью защищены. Жизненный риск сердечно-сосудистых заболеваний остается: 13% у женщин и 21% у мужчин", - объяснила Иванюк.
Что делать, чтобы не навредить сердцу
Чтобы не навредить сердцу, стоит придерживаться нескольких простых, но важных правил:
- здоровое питание - меньше жирного, соленого, сладкого, а больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и орехов
- регулярная физическая активность - ходьба, легкий бег, плавание, йога - не менее 30 минут почти каждый день
- контроль веса - избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердце
- отказ от курения и уменьшение употребления алкоголя - это очень важно для здоровья сердца
- управление стрессом - медитация, глубокое дыхание, хобби, которые помогают расслабиться
- регулярный сон - 7-8 часов качественного сна в сутки
- контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови - регулярно проверяйте эти показатели у врача
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