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5 Етапів підготовки до появи домашніх тварин

 

Улюбленець вдома – це не лише нескінченний запас любові, а і велика відповідальність. Harley and Cho разом із Онлайн-школою взаєморозуміння з тваринами pets_and_people, підготували поради, як краще підготуватися до появи тваринки. Ми за свідоме петбатьківство. Якщо ви теж - читайте поради

Етап 1: Самоаналіз

Запитайте себе, чи дійсно ви готові до появи улюбленця вдома. Для цього відверто дайте собі відповідь на питання:

  • Я готовий прокидатися раніше, щоб приділити час тваринці перед роботою?
  • Як я впишу улюбленця у свій графік?
  • Я готовий до нової статті витрат свого бюджету?

Етап 2: Дослідження

Зберіть якомога більше інформації, робіть нотатки, цікавтеся особливостями породи вашого улюбленця та нюансами життя з твариною в цілому. Відео, книжки, статті та консультації зі спеціалістами ДО появи улюбленця стануть вам у нагоді.

Етап 3: Стратегія

Розробіть собі план, який розкриватиме деякі пункти:

  • бюджет на тваринку;
  • спільний розпорядок дня;
  • базові необхідні речі: корм, іграшки, меблі, амуніція тощо;
  • хто доглядатиме за улюбленцем під час вашої відпустки;
  • фізичні активності та вправи;
  • залучення спеціалістів (ветеринарні послуги, грумінг, дресування тощо).

Етап 4: Інтерв'ю

Поговоріть з друзями, у яких є собаки/коти. Вони зможуть розказати інсайти опікунства тваринкою, запросити в гості та навіть дати можливість провести час з їх улюбленцем.

Етап 5: Підготовка

Зробіть свій дім безпечним: приберіть зайві речі з вільного доступу, придбайте обмежувачі на дверцята, заховайте подалі потенційно небезпечні предмети (хімікати, гострі речі). Це вбереже вашого улюбленця від небезпеки, а вас від можливого псування речей.

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