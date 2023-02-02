5 Этапов подготовки к появлению домашних животных

Любимый дом – это не только бесконечный запас любви, но и большая ответственность. Harley and Cho вместе с Онлайн-школой взаимопонимания с животными @pets_and_people, подготовили советы, как лучше подготовиться к появлению животного. Мы за сознательное петродительство. Если вы тоже – читайте советы

Этап 1: Самоанализ

Спросите себя, действительно ли вы готовы к появлению питомца дома. Для этого откровенно ответьте себе на вопрос:

﻿﻿Я готов просыпаться раньше, чтобы уделить время животному перед работой?

﻿﻿Как я впишу любимца в свой график?

﻿﻿Я готов к новой статье расходов своего бюджета?

Этап 2: Исследование

Соберите как можно больше информации, делайте заметки, интересуйтесь особенностями породы вашего любимца и нюансами жизни с животным в целом. Видео, книги, статьи и консультации со специалистами ДО появления любимца пригодятся вам.

Этап 3: Стратегия

Разработайте себе план, раскрывающий некоторые пункты:

﻿﻿бюджет на любимца;

﻿﻿общий распорядок дня;

﻿﻿базовые необходимые вещи: корм, игрушки, мебель и т.п.;

﻿﻿кто будет ухаживать за любимцем во время вашего отпуска;

﻿﻿физические активности и упражнения;

привлечение специалистов (ветеринарные услуги, груминг, дрессировка и т.п.).

Этап 4: Интервью

Поговорите с друзьями, у которых есть собаки/кошки. Они смогут рассказать инсайты попечительства животным, пригласить в гости и даже дать возможность провести время с их любимцем.

Этап 5: Подготовка

Сделайте свой дом безопасным: уберите лишние вещи из свободного доступа, приобретите ограничители на дверцы, спрячь подальше потенциально опасные предметы (химикаты, острые вещи). Это убережет вашего любимца от опасности, а вас от возможной порчи вещей.

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