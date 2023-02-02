RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 Этапов подготовки к появлению домашних животных

 

Любимый дом – это не только бесконечный запас любви, но и большая ответственность. Harley and Cho вместе с Онлайн-школой взаимопонимания с животными @pets_and_people, подготовили советы, как лучше подготовиться к появлению животного. Мы за сознательное петродительство. Если вы тоже – читайте советы

Этап 1: Самоанализ

Спросите себя, действительно ли вы готовы к появлению питомца дома. Для этого откровенно ответьте себе на вопрос:

  • ﻿﻿Я готов просыпаться раньше, чтобы уделить время животному перед работой?
  • ﻿﻿Как я впишу любимца в свой график?
  • ﻿﻿Я готов к новой статье расходов своего бюджета?

Этап 2: Исследование

Соберите как можно больше информации, делайте заметки, интересуйтесь особенностями породы вашего любимца и нюансами жизни с животным в целом. Видео, книги, статьи и консультации со специалистами ДО появления любимца пригодятся вам.

Этап 3: Стратегия

Разработайте себе план, раскрывающий некоторые пункты:

  • ﻿﻿бюджет на любимца;
  • ﻿﻿общий распорядок дня;
  • ﻿﻿базовые необходимые вещи: корм, игрушки, мебель и т.п.;
  • ﻿﻿кто будет ухаживать за любимцем во время вашего отпуска;
  • ﻿﻿физические активности и упражнения;
  • привлечение специалистов (ветеринарные услуги, груминг, дрессировка и т.п.).

Этап 4: Интервью

Поговорите с друзьями, у которых есть собаки/кошки. Они смогут рассказать инсайты попечительства животным, пригласить в гости и даже дать возможность провести время с их любимцем.

Этап 5: Подготовка

Сделайте свой дом безопасным: уберите лишние вещи из свободного доступа, приобретите ограничители на дверцы, спрячь подальше потенциально опасные предметы (химикаты, острые вещи). Это убережет вашего любимца от опасности, а вас от возможной порчи вещей.

Промокод на скидку:

Для наших покупателей мы сделали скидку 10%, для этого нужно ввести промокод PPHARLEY10. Не забудьте использовать промокод при оформлении заказа и сэкономить!

Читайте РБК-Украина в Google News