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5,8 млрд доларів, що залишились на допомогу Україні, будуть використані, - Пентагон

Фото: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міноборони США намагається через Конгрес продовжити термін президентських повноважень Джо Байдена щодо виділення всіх залишкових коштів на військову підтримку України після завершення фінансового року наприкінці вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх, яку цитує Укрінформ.

"Ми дійсно плануємо використати суму, виділену в межах повноважень (для України – ред.)", - сказала вона.

За словами Сінгх, наразі залишилося $5,8 млрд невикористаної суми в межах президентських повноважень для України.

Водночас вона зазначила, що Пентагон зараз не може надавати військову допомогу, оскільки не має чим відновити запаси для власної боєготовності. За словами Сінгх, тривалий час, поки Конгрес ухвалював масштабний пакет допомоги Україні, Пентагон не міг поповнити свої запаси.

Нагадаємо, агентство AP раніше повідомляло, що термін фінансування для України майже на 6 млрд доларів закінчиться наприкінці місяця. Щоб цього не сталося, Конгрес має вжити термінових заходів, продовживши повноваження Байдена. Співрозмовники агентства сказали, що Міністерство оборони розглядає й інші варіанти.

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