5,8 млрд доларів, що залишились на допомогу Україні, будуть використані, - Пентагон

"Ми дійсно плануємо використати суму, виділену в межах повноважень (для України – ред.)", - сказала вона.

За словами Сінгх, наразі залишилося $5,8 млрд невикористаної суми в межах президентських повноважень для України.

Водночас вона зазначила, що Пентагон зараз не може надавати військову допомогу, оскільки не має чим відновити запаси для власної боєготовності. За словами Сінгх, тривалий час, поки Конгрес ухвалював масштабний пакет допомоги Україні, Пентагон не міг поповнити свої запаси.