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5,8 млрд долларов, которые остались на помощь Украине, будут использованы, - Пентагон

Фото: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Минонобороны США пытается через Конгресс продлить срок президентских полномочий Джо Байдена по выделению всех остаточных средств на военную поддержку Украины после завершения финансового года в конце сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, которое цитирует Укринформ.

"Мы действительно планируем использовать сумму, выделенную в пределах полномочий (для Украины – ред.)", - сказала она.

По словам Сингх, в настоящее время осталось $5,8 млрд неиспользованной суммы в рамках президентских полномочий для Украины.

В то же время она отметила, что Пентагон сейчас не может оказывать военную помощь, поскольку нечем восстановить запасы для собственной боеготовности. По словам Сингх, длительное время, пока Конгресс принимал масштабный пакет помощи Украине, Пентагон не мог пополнить свои запасы.

Напомним, агентство AP ранее сообщало, что срок финансирования для Украины почти на 6 млрд долларов истечет в конце месяца. Чтобы этого не произошло, Конгресс должен принять срочные меры, продлив полномочия Байдена. Собеседники агентства сказали, что Министерство обороны рассматривает и другие варианты.

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