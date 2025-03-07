48 команд замало: ФІФА розгляне збільшення учасників ЧС-2030

Йдеться поки про одноразову акцію: допуску в фінал ЧС-2030 одразу 64-х команд.

Справа у тому, що цей Мундіаль відбудеться рівно через 100 років після проведення першого. І турнір із 64-ма командами може стати символічним жестом на честь ювілею. Ця пропозиція була озвучена представником Уругваю на останньому засіданні ради директорів ФІФА.

Чемпіонат світу 2030 року й без того стане одним із найграндіозніших в історії. Він вперше проходитиме на трьох континентах – у Південній Америці, Європі та Африці. А приймуть його шість країн – Марокко, Португалія, Іспанія, Парагвай, Уругвай і Аргентина. Втім, у латиноамериканських країнах відбудеться лише по одному матчу – вони відкриють турнір.

Зазначимо, що ФІФА лише нещодавно збільшила число учасників фінального турніру з 32-х до 48-ми. Наступний ЧС-2026 стане першим з новим форматом.

Формат ЧС-2026: що відомо

Мундіаль у США стане першим, у якому зіграють 48 збірних, а не 32, як це було з 1998 року. До цього з 1982 по 1994 рік у ЧС брали участь 24 команди, а на всіх попередніх турнірах, окрім першого, – 16. У 1930 році змагалися лише 13 збірних.

Зі збільшенням кількості учасників змінився і формат проведення турніру. На ЧС-2026 буде 12 груп по чотири команди. До 1/16 фіналу вийдуть по дві перші збірні з кожного квартету, а також вісім найкращих, які посядуть треті місця.

Спочатку розглядалася система з 16 групами по три команди, але її відхилили, зокрема через захопливу кінцівку групового етапу ЧС-2022, коли доля путівок у плей-офф вирішувалася в останньому турі. При форматі з трьома учасниками подібні сценарії майже неможливі.

У ФІФА, коментуючи збільшення кількості учасників ЧС-2026, зазначили, що це рішення має позитивно вплинути на турнір.

"Новий варіант знижує ризик змов, гарантує всім командам проведення щонайменше трьох матчів, а також забезпечує збалансований час відпочинку між іграми", – йдеться у заяві організації.