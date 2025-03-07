48 команд маловато: ФИФА рассмотрит увеличение участников ЧМ-2030

Речь идет пока об одноразовой акции: допуске в финал ЧМ-2030 сразу 64-х команд.

Дело в том, что этот Мундиаль состоится ровно через 100 лет после проведения первого. И турнир с 64-мя командами может стать символическим жестом в честь юбилея. Это предложение было озвучено представителем Уругвая на последнем заседании совета директоров ФИФА.

Чемпионат мира 2030 года и без того станет одним из самых грандиозных в истории. Он впервые будет проходить на трех континентах - в Южной Америке, Европе и Африке. А примут его шесть стран - Марокко, Португалия, Испания, Парагвай, Уругвай и Аргентина. Впрочем, в латиноамериканских странах состоится лишь по одному матчу - они откроют турнир.

Отметим, что ФИФА лишь недавно увеличила число участников финального турнира с 32-х до 48-ми. Следующий ЧМ-2026 станет первым с новым форматом.

Формат ЧМ-2026: что известно

Мундиаль в США станет первым, в котором сыграют 48 сборных, а не 32, как это было с 1998 года. До этого с 1982 по 1994 год в ЧМ участвовали 24 команды, а на всех предыдущих турнирах, кроме первого, - 16. В 1930 году соревновались только 13 сборных.

С увеличением количества участников изменился и формат проведения турнира. На ЧМ-2026 будет 12 групп по четыре команды. В 1/16 финала выйдут по две первые сборные из каждого квартета, а также восемь лучших, которые займут третьи места.

Изначально рассматривалась система с 16 группами по три команды, но ее отклонили, в частности из-за захватывающей концовки группового этапа ЧМ-2022, когда судьба путевок в плей-офф решалась в последнем туре. При формате с тремя участниками подобные сценарии почти невозможны.

В ФИФА, комментируя увеличение количества участников ЧМ-2026, отметили, что это решение должно положительно повлиять на турнир.

"Новый вариант снижает риск заговоров, гарантирует всем командам проведение не менее трех матчей, а также обеспечивает сбалансированное время отдыха между играми", - говорится в заявлении организации.