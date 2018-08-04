Пограничный контроль не прошли 470 граждан с поддельными документами

Сотрудники Госпогранслужбы активно выявляют граждан, которые используют поддельные или недействительные документы

С начала года пограничники пресекли использования гражданами более 4100 "проблемных" документов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Сообщается, что большинство из них, а это 3660, были недействительными, еще 60 не принадлежали лицам, которые за ними пересекали границу, также 470 граждан пытались при пересечении границы и линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил использовать поддельные документы

"В результате постоянного совершенствования системы пограничного контроля и активного взаимодействия с другими отечественными и международными правоохранительными органами эффективность выявления на границе правонарушителей постоянно растет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди иностранцев, которые использовали подделки, в своем большинстве являются гражданами Турции, Ирана, Египта, Ирака, России, Шри-Ланки, Индии, а подделке подвергались паспорта Египта, Турции, Болгарии, Германии, Франции, Израиля, Индии, Греции, Дании, Молдовы и Испании.

Напомним, что ГНСУ запретила въезд в Украину 740 иностранцам за незаконное посещение аннексированного Россией Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.