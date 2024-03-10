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У 47-й бригаді "Маґура" змінився командир

Україна, Неділя 10 березня 2024 17:28
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У 47-й бригаді "Маґура" змінився командир Фото: 47-ма бригада отримала нового командира (t.me/brygada47)
Автор: Дмитро Левицький

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" отримали нового командира. В бригаді відбувся урочистий ритуал прощання з бойовим прапором командира Дмитра Рюмшина та його передача наступнику Яну Яцишину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 47-ї бригади.

В ході прощання з бойовим прапором підполковник Рюмшин заявив, що його помста російським окупантам ще не закінчена і вже завтра він буде на новому місці служби.

Новий комбриг, полковник Яцишин пообіцяв продовжувати справу свого попередника та дійти до перемоги разом з воїнами 47-ї бригади.

"Від імені командування бригади та особового складу дякуємо Рюмшину та бажаємо наснаги на новому місці, щоб ви й надалі з честю виконували це покликання", - заявили у бригаді.

Аудит та перестановки в ЗСУ

Після призначення головнокомандувачем Олександр Сирський розпочав аудит в Збройних силах України. Зокрема, він вирушив на фронт, щоб оцінити ситуацію на місцях.

Як наголошував Сирський, його головна задача - це ефективно використати бойові можливості озброєння і техніки, а також утримання позицій і відновлення втраченого положення.

Крім того, Сирський повідомляв про кадрові перестановки серед командирів в окремих бойових бригадах для збереження життя та здоров'я українських військових.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що Сирський отримав карт-бланш на кадрові перестановки в армії.

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