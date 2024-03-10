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В 47-й бригаде "Магура" сменился командир

Украина, Воскресенье 10 марта 2024 17:28
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В 47-й бригаде "Магура" сменился командир Фото: 47-я бригада получила нового командира (t.me/brygada47)
Автор: Дмитрий Левицкий

Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" получили нового командира. В бригаде состоялся торжественный ритуал прощания с боевым флагом командира Дмитрия Рюмшина и его передача преемнику Яну Яцишину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 47-й бригады.

В ходе прощания с боевым флагом подполковник Рюмшин заявил, что его месть российским оккупантам еще не окончена и уже завтра он будет на новом месте службы.

Новый комбриг, полковник Яцишин, пообещал продолжать дело своего предшественника и дойти до победы вместе с воинами 47-й бригады.

"От имени командования бригады и личного состава благодарим Рюмшина и желаем сил на новом месте, чтобы вы и дальше с честью выполняли это призвание", - заявили в бригаде.

Аудит и перестановки в ВСУ

После назначения главнокомандующим Александр Сырский начал аудит в Вооруженных Силах Украины. В частности он отправился на фронт, чтобы оценить ситуацию на местах.

Как отмечал Сырский, его главная задача - это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.

Кроме того, Сырский сообщал о кадровых перестановках среди командиров в отдельных боевых бригадах для сохранения жизни и здоровья украинских военных.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Сырский получил карт-бланш на кадровые перестановки в армии.

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