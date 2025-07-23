45-річна Вінус Вільямс творить історію: легенда тенісу наблизилася до унікального рекорду

Вінус Вільямс дивує тенісний світ

Цей матч став для Вільямс першим у одиночному розряді з березня 2024 року. На турнір у Вашингтоні вона отримала вайлдкард і вже встигла зіграти у парному розряді: разом із Гейлі Баптист здобула перемогу над фіналістками "Вімблдону"-2014 Ежені Бушар та Клерві Нгунуе. Це була її перша звитяга у тенісному матчі за два роки.

У поєдинку проти Стернс 45-річна Вільямс поступалася у першому сеті, але зуміла переломити хід зустрічі - 6:3.

У другій партії тенісистка відігравалася з 1:3, виграла чотири гейми поспіль і реалізувала матчбол із шостої спроби - 6:4.

Таким чином, за даними Opta, Вільямс стала лише другою тенісисткою з моменту запровадження нової структури турнірів WTA у 1990 році, яка виграла матч на рівні туру після 45-річчя.

Попередній рекорд належить Мартіні Навратіловій, яка у 2002 році перемогла Тетяну Панову у віці 45 років і 242 днів.

"Це була велика перемога для мене. Це нелегко - і не буде легко. Я знаю, що маю боротися за кожен матч, але я до цього готова", - прокоментувала свій успіх Вільямс у коментарі сайту WTA.

Додамо, що у другому колі одиночного розряду Вільямс зустрінеться з полькою Магдаленою Френх, яка на старті турніру вибила українку Юлію Стародубцеву.

Також легендарна американка продовжує виступи у парному розряді, де у другому раунді зійдеться з американо-китайським дуетом Тейлор Таунсенд/Шуай Чжан.