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45-річна Вінус Вільямс творить історію: легенда тенісу наблизилася до унікального рекорду

Вінус Вільямс (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

45-річна Вінус Вільямс на характері вирвала історичну перемогу у першому колі WTA 500 у Вашингтоні, обігравши 35-ту ракетку світу Пейтон Стернс.

РБК-Україна розповідає більше про те, як легендарна спортсменка переписала історію тенісу.

Вінус Вільямс дивує тенісний світ

Цей матч став для Вільямс першим у одиночному розряді з березня 2024 року. На турнір у Вашингтоні вона отримала вайлдкард і вже встигла зіграти у парному розряді: разом із Гейлі Баптист здобула перемогу над фіналістками "Вімблдону"-2014 Ежені Бушар та Клерві Нгунуе. Це була її перша звитяга у тенісному матчі за два роки.

У поєдинку проти Стернс 45-річна Вільямс поступалася у першому сеті, але зуміла переломити хід зустрічі - 6:3.

У другій партії тенісистка відігравалася з 1:3, виграла чотири гейми поспіль і реалізувала матчбол із шостої спроби - 6:4.

 

Таким чином, за даними Opta, Вільямс стала лише другою тенісисткою з моменту запровадження нової структури турнірів WTA у 1990 році, яка виграла матч на рівні туру після 45-річчя.

Попередній рекорд належить Мартіні Навратіловій, яка у 2002 році перемогла Тетяну Панову у віці 45 років і 242 днів.

 

"Це була велика перемога для мене. Це нелегко - і не буде легко. Я знаю, що маю боротися за кожен матч, але я до цього готова", - прокоментувала свій успіх Вільямс у коментарі сайту WTA.

 

Додамо, що у другому колі одиночного розряду Вільямс зустрінеться з полькою Магдаленою Френх, яка на старті турніру вибила українку Юлію Стародубцеву.

Також легендарна американка продовжує виступи у парному розряді, де у другому раунді зійдеться з американо-китайським дуетом Тейлор Таунсенд/Шуай Чжан.

Нагадаємо, що у свіжому рейтингу топ-100 WTA лише одній українці вдалося покращити свої позиції після "Вімблдону"-2025.

Раніше ми писали, що 17-річна українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики.

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