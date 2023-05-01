У 430 українців та молдаванина незаконно вилучили та арештували паспорти, - омбудсмен

Омбудсмен повідомив, що до нього звернулись громадяни щодо порушення їхнього конституційного права на свободу пересування.

"11-го квітня прикордонники на одному з пунктів пропуску в Чернівецькій області вилучили в них біометричні паспорти з дійсними візовими документами. Йдеться про 430 громадян України та одного - Республіки Молдова", - написав він.

Лубінець зазначив, що у громадян вилучили документи без обґрунтованої правової підстави та мотивації. Пізніше слідчий суддя Герацівського райсуду Чернівецької області від 18 квітня наклав арешт на вилучені документи, порушуючи процесуальні строки розгляду клопотання прокурора та нехтуючи принципами практики ЄСПЛ і закону "Про свободу пересування".

Окрім того, омбудсмен підкреслив, що ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на її України, гарантує свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, встановлених законом.

Так, для захисту порушених прав, заявники звернулись до Апеляційного суду щодо скасування рішення Герацівського райсуду, а також до омбудсмена - щодо здійснення моніторингу дотримання їхніх процесуальних прав у судовому засіданні.

"За моїм дорученням працівники Офісу омбудсмана здійснили моніторинг судових засідань Апеляційного суду. Своєю ухвалою від 28-го квітня суд скасував накладений арешт на вилучені паспорти громадян для виїзду за кордон, зобов’язав повернути документи їхнім власникам або уповноваженим особам", - написав він.

Таким чином, було поновлено права власників тимчасово вилученого в незаконний спосіб майна. Тому порушення процесуальних прав під час судового розгляду в апеляційній інстанції не зафіксовані.