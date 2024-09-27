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43-летний бывший соперник Кличко-младшего анонсировал возвращение на ринг

Пятница 27 сентября 2024 17:53
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43-летний бывший соперник Кличко-младшего анонсировал возвращение на ринг Фото: Дэвид Хэй (instagram.com/davidhaye)
Автор: Андрей Костенко

Эксчемпион мира по профессиональному боксу британец Дэвид Хэй заявил о намерении возобновить выступления на самом высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Up Front.

Боец, владевший титулами в первом тяжелом и сверхтяжелом весе, сообщил об этом в разговоре с журналистом Саймоном Джорданом. Ветеран уверен, что ему по силам победить многих современных боксеров.

"Эта дверь возможностей для меня еще полностью не закрылась. Я смог бы избить многих из них. Если мне удастся пройти полноценную подготовку, тогда я 100% вернусь. Говорю это вполне серьезно", – рассказал 43-летний Хэй.

В 2007-2008 годах британец одновременно владел поясами WBC, WBA и WBO в первом тяжелом весе. После чего поднялся в супертяжелый, где тоже стал чемпионом по версии WBA (2009-2011).

43-летний бывший соперник Кличко-младшего анонсировал возвращение на ринг

Фото: Хэй против Валуева (instagram.com/davidhaye)

Этот пояс он получил в ноябре 2009 года в эпическом противостоянии с россиянином Николаем Валуевым, значительно превосходившим британца по физическим параметрам. Хэю в течение сражения удалось несколько раз потрясти российского гиганта. И хотя финальный гонг оба соперника встретила на ногах, судьи отдали победу более активному представителю Великобритании.

В июне 2011 года Хэй встретился с Владимиром Кличко. На кону противостояния было три пояса – WBA, которым владел британец, а также IBF и WBО – собственность Кличко-младшего. Хэй достойно выглядел в поединке с украинцем, однако нанести ему серьезный урон не смог. Украинский чемпион победил единогласным решением судей и собрал у себя три чемпионских пояса.

После боя с Кличко Хэй провел еще пять поединков. В трех первых победил, а затем дважды проиграл Тони Беллью. После чего в мае 2018 официально завершил карьеру.

Ранее украинец возглавил престижный боксерский рейтинг.

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