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Более 43 млн гривен убытков: гендиректору Павлоградского химзавода объявили подозрение

Автор: Инна Собора

Генеральному директору государственного Павлоградского химического завода сообщили о подозрении. Его злоупотребление служебным положением нанесло предприятию ущерб на сумму более 43,3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Следствие установило, что гендиректор химзавода совместно с коммерческим директором и главой еще двух частных предприятий организовали схему реализации продукции, произведенной госпредприятием, через подконтрольные компании-посредницы.

Однако фактическая поставка продукции - взрывчатых веществ - осуществлялась непосредственно от завода к предприятиям горно-добывающей промышленности, то есть без привлечения компаний-посредников.

В случае, если общества обращались напрямую к заводу с целью заключения договоров на поставку товаров, служебные лица государственного предприятия отказывали и предлагали обращаться через фирмы-посредницы. Цены у компаний-посредников были завышены на 30% по сравнению с ценами закупки завода.

Как следствие, такие злоупотребления нанесли Павлоградскому химическому заводу ущерб на сумму более 43,3 млн гривен.

В августе 2021 года было сообщено о подозрении коммерческому директору госпредприятия и директору компаний-посредниц.

9 сентября 2021 года сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и генеральному директору завода.

Досудебное расследование продолжается.

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НАБУСАПХищение средств