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Понад 43 млн гривень збитків: гендиректору Павлоградського хімзаводу оголосили підозру

Автор: Инна Собора

Генеральному директору державного Павлоградського хімічного заводу повідомили про підозру. Його зловживання службовим становищем завдало підприємству збитків на суму понад 43,3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Слідство встановило, що гендиректор хімзаводу спільно з комерційним директором та очільником ще двох приватних підприємств організували схему реалізації продукції, виробленої держпідприємством, через підконтрольні компанії-посередниці.

Проте фактичне постачання продукції - вибухових речовин - здійснювалось безпосередньо від заводу до підприємств гірничо-видобувної промисловості, тобто без залучення компаній-посередників.

У разі, якщо товариства звертались напряму до заводу з метою укладання договорів на постачання товарів, службові особи державного підприємства відмовляли та пропонували звертатись через фірми-посередниці. Ціни у компаній-посередників були завищені на 30% порівняно з цінами закупівлі заводу.

Як наслідок, такі зловживання завдали Павлоградському хімічному заводу збитків на суму понад 43,3 млн гривень.

У серпні 2021 року було повідомлено про підозру комерційному директору держпідприємства та директору компаній-посередниць.

9 вересня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, й генеральному директору заводу.

Досудове розслідування триває.

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