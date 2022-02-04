UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

До 4000 гривен. От чего зависит размер студенческой стипендии в Украине

Автор: Александр Белоус

Размер выплат студентам повышен с 1 января 2022 года. Президентские стипендии и стипендии Кабмина могут достигать 4000-4400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 сентября 2021 года № 933.

Согласно решению Кабмина, повышены стипендии:

  • для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" - в 1,5 раза с 1300 до 2000 гривен (повышенная - 2550 гривен),
  • для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" - с 980 до 1510 гривен (повышенная - 1930 гривен),
  • для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - с 490 до 1250 гривен.

При этом академическая стипендия президента Украины составит от 2750 до 4400 гривен в зависимости от типа учебного заведения.

Именная и академическая стипендия от Кабинета министров составит от 2500 до 4000 гривен.

Напомним, в последний раз стипендии для студентов повышались с 1 января 2017 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
стипендии