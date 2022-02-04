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До 4000 гривен. От чего зависит размер студенческой стипендии в Украине

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 15:34
До 4000 гривен. От чего зависит размер студенческой стипендии в Украине Фото: стипендии повышены с 1 января в 1,5 раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Размер выплат студентам повышен с 1 января 2022 года. Президентские стипендии и стипендии Кабмина могут достигать 4000-4400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 сентября 2021 года № 933.

Согласно решению Кабмина, повышены стипендии:

  • для студентов высших учебных заведений, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень "младший бакалавр", образовательные степени "бакалавр", "специалист" или "магистр" - в 1,5 раза с 1300 до 2000 гривен (повышенная - 2550 гривен),
  • для студентов учреждений профессионального образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень "младший специалист", образовательно-профессиональную степень "профессиональный младший бакалавр", образовательную степень "бакалавр" - с 980 до 1510 гривен (повышенная - 1930 гривен),
  • для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования - с 490 до 1250 гривен.

При этом академическая стипендия президента Украины составит от 2750 до 4400 гривен в зависимости от типа учебного заведения.

Именная и академическая стипендия от Кабинета министров составит от 2500 до 4000 гривен.

Напомним, в последний раз стипендии для студентов повышались с 1 января 2017 года.

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