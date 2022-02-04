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До 4000 гривень. Від чого залежить розмір студентської стипендії в Україні

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Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 15:34
До 4000 гривень. Від чого залежить розмір студентської стипендії в Україні Фото: стипендії підвищені з 1 січня в 1,5 рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розмір виплат студентам підвищено з 1 січня 2022 року. Президентські стипендії та стипендії Кабміну можуть досягати 4000-4400 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 1 вересня 2021 року № 933.

Згідно з рішенням Кабміну, підвищено стипендії:

  • для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ, які отримують Освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" - в 1,5 рази з 1300 до 2000 гривень (підвищена-2550 гривень),
  • для студентів закладів професійної освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь" професійний молодший бакалавр", освітній ступінь" бакалавр " - з 980 до 1510 гривень (підвищений - 1930 гривень),
  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти - з 490 до 1250 гривень.

При цьому академічна стипендія президента України складе від 2750 до 4400 гривень залежно від типу навчального закладу.

Іменна та академічна стипендія від Кабінету міністрів становитиме від 2500 до 4000 гривень.

Нагадаємо, в останній раз стипендії для студентів підвищувалися з 1 січня 2017 року.

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