40% украинцев назвали "Большую стройку" главным успехом власти, - опрос

На фоне общего ухудшения экономической ситуации и снижения общей удовлетворенности граждан своим уровнем жизни, положительной реформой, которую украинцы запомнили в 2021 году, стало "Большое строительство" президента Владимира Зеленского. Оно же стало ключевым достижением власти, на которое обратили внимание граждане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего.
Как говорится в исследовании, после пандемии коронавируса, которая стала главной для 24% граждан, второе место среди событий, запомнившихся больше всего в уходящем году, заняло строительство дорог. Его отложили в памяти 8% граждан. При этом отвечая на вопрос о достижениях украинской власти, 40% назвали "Большую стройку" ключевым успехом.
Помимо этого, среди достижений властей респонденты называли развитие цифровых услуг и приложения "Дія" (6%), укрепление обороноспособности страны и реконструкцию объектов инфраструктуры (аэропортов, вокзалов и так далее) - по 4%, борьбу с коррупцией и олигархами, а также открытие рынка земли - по 3%.
"Примечательно также, что в списке "провалов" власти строительство дорог, школ, мостов и детских садов не устраивает всего 3% опрошенных. В то время как неудачную борьбу с коррупцией "провалом" считают 24% населения, повышение тарифов на коммунальные услуги - 20%, процесс вакцинации и отсутствие прогресса в мирном процессе на Донбассе - по 14%", - отмечается в материале.
Напомним, в 2020 году, по результатам опроса, проведенного КМИС и Фондом Демократические инициативы, именно программу президента назвали событием года 11,3% опрошенных, при этом 93% из них сказали, что считают его положительным событием.
В мае 2021 года группа "Рейтинг" провела исследование, согласно которому инфраструктурная программа "Большая стройка" была признана одной из лучших инициатив Владимира Зеленского за два года его президентства.
Кроме того, по данным сентябрьского опроса группы "Рейтинг", 82% респондентов заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года (в 2020 году таких было 76%, 2018-2019 - около 60%). 17% - придерживаются противоположного мнения.
По данным Мининфраструктуры, в 2020-2021 гг. в рамках программы было отремонтировано 13 тыс. км дорог и 520 мостов, а также установлено 50 площадок для взвешивания грузовиков в движении. До 2024 года программа восстановление 1,4 тыс. мостов и обновление 24 тыс. км основной сети дорог.
В планах до 2024 года также строительство 500 км велодорожек в крупнейших агломерациях страны и туристических центрах.
По оценкам экспертов Киевской школы экономики, положительный эффект от "Большой стройки" в 2020 году составил порядка 1,5% дополнительного роста ВВП.