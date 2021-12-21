40% украинцев назвали "Большую стройку" главным успехом власти, - опрос

На фоне общего ухудшения экономической ситуации и снижения общей удовлетворенности граждан своим уровнем жизни, положительной реформой, которую украинцы запомнили в 2021 году, стало "Большое строительство" президента Владимира Зеленского. Оно же стало ключевым достижением власти, на которое обратили внимание граждане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего.

Как говорится в исследовании, после пандемии коронавируса, которая стала главной для 24% граждан, второе место среди событий, запомнившихся больше всего в уходящем году, заняло строительство дорог. Его отложили в памяти 8% граждан. При этом отвечая на вопрос о достижениях украинской власти, 40% назвали "Большую стройку" ключевым успехом. Помимо этого, среди достижений властей респонденты называли развитие цифровых услуг и приложения "Дія" (6%), укрепление обороноспособности страны и реконструкцию объектов инфраструктуры (аэропортов, вокзалов и так далее) - по 4%, борьбу с коррупцией и олигархами, а также открытие рынка земли - по 3%. "Примечательно также, что в списке "провалов" власти строительство дорог, школ, мостов и детских садов не устраивает всего 3% опрошенных. В то время как неудачную борьбу с коррупцией "провалом" считают 24% населения, повышение тарифов на коммунальные услуги - 20%, процесс вакцинации и отсутствие прогресса в мирном процессе на Донбассе - по 14%", - отмечается в материале.