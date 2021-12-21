40% українців назвали "Велике будівництво" головним успіхом влади, - опитування

На тлі загального погіршення економічної ситуації та зниження загальної задоволеності громадян своїм рівнем життя, позитивною реформою, яку українці запам'ятали у 2021 році, стало "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського. Воно ж стало ключовим досягненням влади, на яке звернули увагу громадяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього.

Як йдеться у дослідженні, після пандемії коронавірусу, яка стала головною для 24% громадян, друге місце серед подій, що запам'яталися найбільше у році, зайняло будівництво доріг. Його відклали у пам'яті 8% громадян. При цьому відповідаючи на питання про досягнення української влади, 40% назвали "Велике будівництво" ключовим успіхом. Крім цього, серед досягнень влади респонденти називали розвиток цифрових послуг та програми "Дія" (6%), зміцнення обороноздатності країни та реконструкцію об'єктів інфраструктури (аеропортів, вокзалів тощо) - по 4%, боротьбу з корупцією та олігархами, а також відкриття ринку землі - по 3%. "Примітно також, що у списку "провалів" влади будівництво доріг, шкіл, мостів та дитячих садків не влаштовує лише 3% опитаних. У той час як невдалу боротьбу з корупцією "провалом" вважають 24% населення, підвищення тарифів на комунальні послуги - 20 %, процес вакцинації та відсутність прогресу у мирному процесі на Донбасі - по 14%", - зазначається у матеріалі.