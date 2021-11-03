Почти 40% украинцев допускают вмешательство власти в работу СМИ при определенных условиях

О публичном конфликте между Офисом президента и рядом СМИ, в частности Суспильным ТВ, Студией Савика Шустера и другими, которые обвинили власть в цензуре и давлении, ничего не знают 42,7% респондентов, 12,3%, не могут определиться со своим отношением к нему, 36,1% респондентов в этом споре больше доверяют журналистам, а 8,7% больше доверяют власти.

Исследование проведено Центром Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом Сати (телефонный опрос). Было опрошено 1200 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.